Соска для новорожденного: в чем опасность

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Она вызывает болезни ушей, уверены специалисты, сообщает сайт Наша мама.

Голландские ученые провели исследование с участием около 500 детей в возрасте до 4 лет. 216 малышам давали соску, и у 90% из них наблюдалось повторное заболевание отитом, по сравнению с другими.

Исследователи считают, это связано с тем, что соска дает возможность бактериям более свободно попадать из секрета носовой полости в среднее ухо.

Ученые советуют педиатрам предостерегать родителей от использования соски, если у ребенка обнаружили отит. В этом случае вероятность повторного заболевания значительно снижается. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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