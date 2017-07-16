Соска для новорожденного: в чем опасность
16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Она вызывает болезни ушей, уверены специалисты, сообщает сайт Наша мама.
Исследователи считают, это связано с тем, что соска дает возможность бактериям более свободно попадать из секрета носовой полости в среднее ухо.
Ученые советуют педиатрам предостерегать родителей от использования соски, если у ребенка обнаружили отит. В этом случае вероятность повторного заболевания значительно снижается. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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