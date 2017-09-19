Соседи вызвали пожарных подгоревшего на обед (Фото)

magictr | 19.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Полицейский экипаж и отделение спасателей Черниговской городской пожарной части примчались на вызов, поступивший с улицы Ивана Мазепы.

В одной из квартир соседи заметили огромную задымленность. Без колебаний вызвали пожарных. Дым шел из окон и балкона. Вероятный источник возгорания – кухня.

Спасатели зашли в комнату и обнаружили, что у хозяйки на сковородке сгорел обед. Что именно готовила женщина, выяснить не удалось, поскольку блюдо сгорела полностью.

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