Соседи вызвали пожарных подгоревшего на обед (Фото)
19.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Полицейский экипаж и отделение спасателей Черниговской городской пожарной части примчались на вызов, поступивший с улицы Ивана Мазепы.
В одной из квартир соседи заметили огромную задымленность. Без колебаний вызвали пожарных. Дым шел из окон и балкона. Вероятный источник возгорания – кухня.
Спасатели зашли в комнату и обнаружили, что у хозяйки на сковородке сгорел обед. Что именно готовила женщина, выяснить не удалось, поскольку блюдо сгорела полностью.
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