Соревнования стронгменов Украины и Европы в Чернигове (Фоторепортаж)
24.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сильнейшие богатыри Украины и Европы соревновались в Чернигове на Красной площади. В рамках «Богатырских игр» состоялась матчевая встречи команд Украины и Европы. В команде Европы было по одному представителю сильнейших стронгменов из Польши, Чехии и Германии. В каждой команде — по 4 богатыри.
Соревнования богатырей организовала Федерация сильнейших атлетов Украины.
Командам нужно было выполнить множество разнообразных упражнений. От перетягивания каната до таких, как «кто быстрее до финиша дотянет авто весом 17 тон».
Победу в матчевой встрече одержала команда Украины.
Источник: пресс-служба Черниговского городского совета
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