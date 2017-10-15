Соратника Саакашвили не пустили в Украину
2017-10-15 14:22
Соратника Саакашвили не пустили в Украину
Политик прилетел из Грузии, но в аэропорту “Борисполь” ему объяснили, что въезд запрещен.
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Грузинского депутата Кобу Накопию украинские пограничники не пустили в Украину, передает Rus.Media. Об этом рассказал сам грузинский парламентарий в комментарии телеканалу NewsOne.
По его словам, ему сообщили о запрете въезда в Украину.
“Пока что никакого разрешения нет. Я прилетел из Тбилиси сегодня утром рейсом МАУ. Меня задержали на границе, попросили подождать. После 40 минут ожидания меня пригласили к начальнику смены в “Борисполе”, который разъяснил, что существует запрет на мой въезд на территорию Украины. Они сказали, что не знают, какие правоохранительные или иные органы выдали этот запрет. Просто я у них в базе, и они не могли меня впустить. Также они вручили мне бумагу о запрете на въезд на территорию Украины”, – сообщил Накопия.
Также он рассказал, что прилетел в Украину, чтобы встретиться с лидером партии Михеилом Саакашвили.
“Я часто бываю, хотел встретиться с лидером нашей партии в Грузии (Михаил Саакашвили – ред.). Я прилетал часто для консультаций с ним, однако в этот раз почему-то мне сказали, что я не имею право въезжать на территорию Украины”, – подчеркнул грузинский политик.
Как сообщалось, 17 марта Михеил Саакашвили собирает “третий майдан” в центре Киева. В митинге оппозиции, который созывает украино-грузинский политик, возможно, будут привлекать людей за деньги.
Как рассказывал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, лидер партии “Движение новых сил” Саакашвили не будет выдворен с Украины и не будет арестован в связи с инцидентом на ПП “Шегини”, что произошел 10 сентября.