Соперником Александрии в Лиге Европы стала Румынская Астра
01.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-07-21 09:43
Соперником Александрии в Лиге Европы стала Румынская Астра
В третьем раунде квалификации Лиги Европы Александрия встретится с бронзовым призером чемпионата Румынии.
Румынская Астра вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с украинской Александрией, передает Rus.Media.
Астра в домашнем матче обыграла азербайджанский клуб Зиря со счетом 3:1, а встреча завершилась нулевой ничьей.
Отметим, что по итогам прошлого сезона Астра является бронзовым призером чемпионата Румынии.
Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Александрией и Астрой пройдут 27 июля и 3 августа.