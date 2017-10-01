Соперником Александрии в Лиге Европы стала Румынская Астра

despravda | 01.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-07-21 09:43

Соперником Александрии в Лиге Европы стала Румынская Астра
В третьем раунде квалификации Лиги Европы Александрия встретится с бронзовым призером чемпионата Румынии.

Румынская Астра вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с украинской Александрией, передает Rus.Media.

Астра в домашнем матче обыграла азербайджанский клуб Зиря со счетом 3:1, а встреча завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Астра является бронзовым призером чемпионата Румынии.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Александрией и Астрой пройдут 27 июля и 3 августа.

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