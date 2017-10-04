Сооснователь Apple. – Всегда знал, что моя фамилия – украинская
2017-10-04 07:35
Сооснователь Apple. – Всегда знал, что моя фамилия – украинская
Во время своего визита с женой в украинской столице он побывал в Гостомеле, чтобы рассмотреть самый большой в мире самолет “Мрия”
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Во время своего визита с женой в украинской столице он побывал в Гостомеле, чтобы рассмотреть самый большой в мире самолет “Мрия”, передает Rus.Media. Потом встретился со столичными студентами – призвал много учиться и не терять времени на развлечения.
При этом Возняк отметил, что о поездке в Киев мечтал очень давно.
“Очень особый визит для нас. Я всегда знал, что моя фамилия – украинская. Всю свою жизнь я хотел приехать в Украину, в частности в Киев. В своей жизни я запланировал сделать четыре вещи, одна из которых – приехать в Киев”, – поделился он.
Как известно, будущий инженер родился в 1950 году в Калифорнии. Родители его отца были буковинцами. Американский изобретатель Стив Возняк познакомился со Стивом Джобсом в начале 1970-х. Уже в 1975 году создал прототип Apple I, с которого и началась история этой компании. Чтобы собрать первую плату, они с Джобсом продали личные вещи: Возняк – свой научный калькулятор, Джобс миниавтобус Volkswagen. В апреле 1976 года друзья основали Apple Computer.