Sony полностью пересмотрит дизайн будущих смартфонов
2017-09-29 11:22
Sony полностью пересмотрит дизайн будущих смартфонов
В ходе недавнего интервью Кенічіро Хиси, глава индийского подразделения Sony, с изданием The Indian Express представитель японской корпорации сделал интересное заявление по поводу дизайна их будущих смартфонов.
Все последние устройства производителя выполнены в фирменном дизайне OmniBalance. Задние и передние стороны плавно переходят друг в друга вследствие закругления боковых граней.
OmniBalance
Но когда голову Sony India спросили, собирается ли компания менять дизайн будущих смартфонов, он дал положительный ответ.
«Мы собираемся применять концепцию дизайна OmniBalance до тех пор, пока X-серия будет доступна на рынке. Кроме того, мы планируем запустить новое поколение продуктов. Вы можете рассчитывать на новый дизайн в этих устройствах », – заявил Кенічіро Хиси.
Кенічіро Хиси не стал вдаваться в подробности, но признал, что много конкурентов сейчас выпускают безрамкові смартфоны. Так что не исключено, что будущие смартфоны Sony как раз лишатся больших рамок вокруг экрана.