Соломенский суд обязал НАБУ открыть производство против Гонтаревой
2017-10-14 11:07
Соломенский суд обязал НАБУ открыть производство против Гонтаревой
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против главы НБУ в отпуске Гонтаревой.
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Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, передает Rus.Media.
Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Согласно с постановлением, истец подал жалобу на бездействие органов НАБУ.
По заявлению истца, он в конце августа направил в НАБУ письмо, в котором сообщалось о совершенные уголовные правонарушения указанными лицами. Однако дело до сих пор возбуждено не было. На суд представитель НАБУ не появился.
Соломенский суд, рассмотрев доводы истца, принял жалобу и обязал НАБУ открыть уголовное производство.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд города Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие в отношении главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.
Согласно Конституции Украины, глава государства должен подать на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются.
В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца сентября.