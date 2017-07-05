Солнцезащитный крем: на что обращать внимание?
Людям со светлой и бледной кожей требуется защита от ультрафиолета не меньше 30 единиц, но даже с такой защитой им не рекомендуется находиться непрерывно под прямыми солнечными лучами более 10-15 минут. Этот же тип крема отлично подойдет для лица. Он не только защитит его от ожогов, но и предотвратит старение и появление морщин;
Тем, у кого голубые, серые или зеленые глаза, а тело не очень восприимчиво к солнцу и наблюдается шелушение, специалисты советуют брать косметику с SPF не менее 20 единиц. Людям, которые входят в эту группу, нежелательно «жариться» непрерывно на солнце больше трети часа;
Обладатели кожи, которая легко принимает бронзовый оттенок без покраснения, подойдет средство со степенью защиты от 15 единиц. Правда, не стоит испытывать судьбу и находиться под прямыми солнечными лучами более 40-30 минут;
Смуглым можно покупать спреи и лосьоны со степенью защиты не менее 6 единиц. Непрерывно принимать солнечные ванны без каких-либо последствий для организма им можно немного больше часа.
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