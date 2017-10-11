Солнце ударило по Меркурию
2017-10-09 10:39
Солнце ударило по Меркурию
Магнитные поля вблизи западного края диска Солнца перезамкнулись и взорвались, направив корональный выброс массы в космос по направлению к Меркурию.
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Согласно оценкам Национальной администрации по океану и атмосфере (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) США этот корональный выброс массы пройдет мимо мимо Меркурия и Земли, и поэтому не будет угрожать значительными геомагнитными бурями, передает Rus.Media.
Небольшой поток солнечного ветра врезался в магнитное поле Земли 7 октября. Еще один поток газообразного материала должен достичь нашей планеты поздно вечером 10 и 11 октября, что приведет к появлению полярных геомагнитных бурь и полярных сияний.
Геомагнитные бури могут увеличить плотность и изменить распределение плотности в верхних слоях атмосферы, что приведет к появлению дополнительного аэродинамического сопротивления движению спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. Местный нагрев также создает мощные горизонтальные неоднородности плотности ионосферы, которые могут изменить путь радиосигналов и вызвать ошибки при определении местоположения средствами системы GPS. И хотя эти геомагнитные бури сопровождаются прекрасными полярными сияниями, они могут привести к повреждениям навигационных систем, таких как система Global Navigation Satellite System (GNSS), а также привести опасные электрические токи в энергосетях и трубопроводах.
NOAA сообщает, что солнечная активность в октябре обещает быть очень низкой – в течение месяца ожидается появление лишь одного события C-класса с относительно невысокой вероятностью. Повышенная геомагнитная активность ожидается 15, 26 и 27 октября.