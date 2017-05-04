Солдата срочной службы застрелил контрактник
Недавно в военной части Т-0710 погиб Чернигова Александр Высоцкий. Солдата срочной службы застрелил контрактник. Известно, что уже состоялся суд по выбору меры пресечения для стрелка, но чем он завершился – родственники покойного не знают. Эту информацию журналистам подтвердил в Черниговской РГА. Сашу похоронили на кладбище «Яцево» 29 апреля. А вот семье сначала сообщили, что он погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Поэтому родители и брат подумали, что Саша как-то сам застрелился. Но потом выяснилось, что его застрелили из модернизированного автомата Калашникова. Сейчас родственникам погибшего не сообщают ни имени, ни фамилии контрактника, который выпустил смертельную пулю. Воинская часть, где служил покойный, с похоронами помогла, но это не вернет родителям сына. Примечательно, что военные комментариев по поводу инцидента не раздают, ссылаясь на тайну следствия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым