Соль – Никогда не давайте соль в долг
2017-09-21 20:02
Соль – Никогда не давайте соль в долг
Очень часто к нам обращаются соседи с просьбой одолжить немного соли.Ну, а мы, как хорошие добрые соседи, всегда готовы прийти на помощь. Вот только возникает вопрос, а стоит ли это делать?
Может лучше отказать? Да нет, вроде не удобно. Всегда возникает мысль о том, что нам жить рядом с этими людьми, может и нам что-то понадобится. А мы, в принципе, не обеднеем от нескольких ложек соли. А это огромная ошибка.
Как часто мы вдруг начинаем ощущать острую нехватку удачи. Вот только никогда не связываем это с тем, что дали соседу немного соли. Соль – это символ жизни, удачи, семейного благополучия. В колдовстве солью можно лечить, а можно и убить. Если у вас попросили соль, то не думайте, что человек будет вам благодарна. Очень часто именно с помощью соли у вас могут забрать благополучия.
Был случай, и я не ошибусь, если скажу, что этот случай не единичный, когда сосед постоянно просил у своей соседки соль, причем делал это регулярно. Не смотря на то, что соседка постоянно удивлялась, как можно не купить соль, если ее полно в любом магазине, да и цена вполне доступная, она все-таки одалживала соль постоянно. Вот только через некоторое время она заметила, что у нее в жизни все пошло кувырком.
Муж ушел, дети отбились от рук, на работе проблемы, постоянная нехватка денег. Зато у соседа появилась новая машина, причем не из дешевых, он купил себе элитную собаку. Словом, у соседа дела пошли в гору. А дело оказалось именно в соли. Можно даже не знать специальных слов, для того, чтобы прочитать заговор и отобрать удачу у человека. Достаточно просто взять соль и подумать о том, что вы хотите получить. Вот только это будет уже не ваше. У вас прибудет – у кого-то убудет.
Для того, чтобы с вами этого не случилось, никогда не давайте соль в долг. Научитесь говорить одно простое слово – нет. Если же вы не можете отказать, то обязательно попросите символическую плату, хотя бы одну копейку. Если человек не собирается причинять вам какой-то вред, то он поймет и не обидеться. Ну, а если он задумал украсть вашу удачу, то, естественно, он развернется и уйдет. Обиделся? Ну и пусть, зато все ваше останется при вас. А если вам вдруг когда-нибудь придется попросить соль, то не забудьте и сами оставить символическую плату. Даже если сосед будет отказываться, то это просто из вежливости, но в душе он будет рад тому, что вы сделаете, и ваши отношения будут более доверительными.