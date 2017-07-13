Сок в детском рационе: нормы и рекомендации

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Стоит давать ребенку сок правильно, чтобы униктнути нежелательных последствий. Сообщает сайт Наша мама.

Потребление сока должно быть ограничено максимум 120 мл сока в день для детей в возрасте 1-3 года. Для детей от 4-х до 6-ти лет ежедневную порцию сока можно увеличить до 180 мл. И для детей в возрасте 7-18 лет суточная норма составляет 250 мл или стандартный стакан сока.
 
Малышам не следует давать сок из бутылочек или переносных чашек с трубочками, которые позволяют потребление сока в течение всего дня. Фруктовые соки опасны для детской зубной эмали. Влияние углеводов из сока на зубы ребенка может привести к детскому кариесу. Давать сок детям перед сном также не рекомендуется.
 
Детей нужно приучать к употреблению в пищу целых свежих фруктов, объясняя им преимущества фрукта в сравнении с соком, в котором отсутствует диетическое волокно и который может привести к набору веса.

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Для младенцев достаточно молока или детского питания, а для детей старшего возраста достаточно воды и молока с низким содержанием жира / обезжиренного молока.
 
Потребления непастеризованных соков категорически не рекомендуется детям любого возраста.
 
Детям, которые принимают определенные медицинские препараты, не следует давать грейпфрутовый сок, который может повлиять на их эффективность. Кроме того, фруктовый сок не подходит во время обезвоживанию или диарее. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: uaua.info

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