Сок в детском рационе: нормы и рекомендации
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Стоит давать ребенку сок правильно, чтобы униктнути нежелательных последствий. Сообщает сайт Наша мама.
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Для младенцев достаточно молока или детского питания, а для детей старшего возраста достаточно воды и молока с низким содержанием жира / обезжиренного молока.
Потребления непастеризованных соков категорически не рекомендуется детям любого возраста.
Детям, которые принимают определенные медицинские препараты, не следует давать грейпфрутовый сок, который может повлиять на их эффективность. Кроме того, фруктовый сок не подходит во время обезвоживанию или диарее. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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