Сода. Запах вашего тела – ваша старость! (видео)
2017-09-19 17:14
Сода. Запах вашего тела – ваша старость! (видео)
Как важно соблюдать гигиену тела. но по физиологическим изменениям. гормональным. экология плохая, тяжелая работа и просто стресс. часто приводят нас в неудобное состояние, приливы. потливость, появление запаха. Это ставит вас в неловкое положение на работе. в транспорте и в личной жизни. Эту проблему можно решить в комплексе.
Уделите всего 15-30 минут уборки в зоне своего дома и за неделю Вы ее не узнаете! Небольшими шагами мы приведем свою Ванну в порядок и организуем наш быт. Система сбора, которую я предлагаю объединяет в себе множество систем: систему Марлы Силли Флайледі, японскую систему организации домашнего хозяйства и, конечно же систему организации по традициям наших мам, бабушек … Организация домашнего хозяйства.
Ведь, чтобы быть счастливой – не нужно успевать все, нужно успевать главное !!! И конечно я буду уделять внимание здоровью, натуральному уходу за кожей и телом, диет и коррекции веса, здорового питания и многому другому.