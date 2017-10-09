Сочные куриные котлетки с плавленними сырками – пальчики оближешь!
09.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-10-08 22:11
Сочные куриные котлетки с плавленними сырками – пальчики оближешь!
Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, добавляем тертый плавленый сырок, яйцо, муку, специи и измельченный чеснок.
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Ингредиенты:
Филе куриное — 300 грамм
Сырок (дружба) — 1 штук
Яйцо — 1 штука
Чеснок — 2 зубчика
Майонез — 2 ст. л.
Мука — 1 ст. л.
Специи.
Приготовления:
Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, добавляем тертый плавленый сырок, яйцо, муку, специи и измельченный чеснок.
Хорошенько вымешиваем.
Обжариваем как оладушки с двух сторон до румяной корочки.
Приятного аппетита!