Сочные куриные котлетки с плавленними сырками – пальчики оближешь!

despravda | 09.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-08 22:11

Сочные куриные котлетки с плавленними сырками – пальчики оближешь!
Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, добавляем тертый плавленый сырок, яйцо, муку, специи и измельченный чеснок.

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Ингредиенты:

Филе куриное — 300 грамм

Сырок (дружба) — 1 штук

Яйцо — 1 штука

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Специи.

Приготовления:

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, добавляем тертый плавленый сырок, яйцо, муку, специи и измельченный чеснок.

Хорошенько вымешиваем.

Обжариваем как оладушки с двух сторон до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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