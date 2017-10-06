Соблазнительная фитнес-модель покорила Instagram
06.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-07-31 15:54
Соблазнительная фитнес-модель покорила Instagram
Фитнес-модель Лейси Кей Сомерс стала настоящей звездой интернета после публикации своих соблазнительных фотосессий
На аккаунт 25-летней фітоняшкі подписано более 4.7 млн человек , передает Rus.Media.
Фитнес-модель Лейси Кей Сомерс стала настоящей звездой интернета после публикации своих соблазнительных фотосессий. На аккаунт 25-летней фітоняшкі подписано более 4.7 млн человек.
По образованию Лейси медсестра, но большая часть ее работы связана с фотографиями и тренировками. Уроженка Сан-Франциско часто сотрудничает с журналом Playboy, играет на фортепиано и поет.
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