Соблазнительная фитнес-модель покорила Instagram

despravda | 06.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-07-31 15:54

Соблазнительная фитнес-модель покорила Instagram
Фитнес-модель Лейси Кей Сомерс стала настоящей звездой интернета после публикации своих соблазнительных фотосессий

На аккаунт 25-летней фітоняшкі подписано более 4.7 млн человек , передает Rus.Media.

Фитнес-модель Лейси Кей Сомерс стала настоящей звездой интернета после публикации своих соблазнительных фотосессий. На аккаунт 25-летней фітоняшкі подписано более 4.7 млн человек.

По образованию Лейси медсестра, но большая часть ее работы связана с фотографиями и тренировками. Уроженка Сан-Франциско часто сотрудничает с журналом Playboy, играет на фортепиано и поет.

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