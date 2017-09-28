Собираемся в дорогу: шикарные прически для тех, кто собрался в путешествия (Фото)
2017-09-28 12:03
Собираемся в дорогу: шикарные прически для тех, кто собрался в путешествия (Фото)
Собраться в путешествие — задача ответственная и сложная, нужно учесть каждую деталь, собрать чемодан и, конечно, сделать прическу.
Что нужно сделать для путешествия? Продумать маршрут, собрать косметичку, купить билеты, собрать чемодан и создать красивый, но, самое главное, удобный способ — чтобы не мешало ничего, но и выглядеть, как Виктория Бекхэм во время перелета. И мы знаем, как.
Делать высокий хвост, когда ты собираешься в самолет или поезд идея, конечно, замечательная, но, согласись, немного затертая. Поэтому мы предлагаем тебе несколько беспроигрышных и удобных вариантов прически, которая обязательно придется тебе по душе.
Прическа Пучок-пучок — бесспорно самый удобный вариант прически для путешествий. Собранные волосы не только не будут тебе мешать в поездке, но и будет выглядеть стильно и приведет твои волосы в порядок. Во время «нахождения» в пучке, волосы отдыхают и набираются, так сказать, сил. К тому же, после того, как ты распустишь пучок, получатся красивые кудри без плойки.
Плетение косы — самый распространенный и стильный вариант прически для путешествий. Мало того, что волосы являются главным трендом, так и могут предложить огромное количество вариаций. И две косички, и один большой колосок, и даже афрокосички.