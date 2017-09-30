Собчак, Кардашьян, Седокова, Мэрилин Монро — лучшие звездные обложки Playboy
2017-09-29 22:22
Собчак, Кардашьян, Седокова, Мэрилин Монро — лучшие звездные обложки Playboy
Самые яркие звезды, которые появлялись на обложке за 65-летнюю историю американского Playboy
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Не стало Хью Хефнера, легендарного издателя, что запустил в 1953 году эротический журнал Playboy. Девушки со всего мира считали за честь предложение Хефнера раздеться для его журнала, и знаменитый плейбой был в деле до последних дней. Мы вспомнили самых ярких звезд, которые появлялись на обложке за 65-летнюю историю американского Playboy и 22-летнюю – российского.
Мэрилин Монро
Одна из главных звезд издание каждый раз попадала на обложки без своего ведома! В 1953 году молодой издатель Хью Хефнер для первого номера журнала выкупил неизвестную ранее эротическую съемку Мэрилин Монро 1947 года. Монро на тот момент была уже популярной актрисой, и обложка, конечно, стала историей. Следующие номера с актрисой на обложке выпускались уже после гибели Мэрилин.
Памела Андерсон
Но абсолютной рекордсменкой по количеству обложек Playboy является, конечно, Памела Андерсон: впервые Пэм стала девушкой месяца в 1989 году, с тех пор Андерсон становилась героиней номера почти каждый год. Последняя на сегодня обложка с Андерсон вышла в 2011 году.
Шэрон Стоун
В 1990 году героиней июльского номера стала Шэрон Стоун сияла в футуристическом боевике «Вспомнить все». Через пару лет, в год выхода «Основного инстинкта», Стоун снова украсила обложку.
Мадонна
Как не странно, в свой первый (и единственный) раз на обложке Playboy 27-летняя Мадонна появилась одетой.
Синди Кроуфорд
В 1988 году Синди стала первой супермоделью на обложке Playboy. Через 10 лет Кроуфорд снова стала героиней номера.
Клаудиа Шиффер
Вскоре например Синди ушла и ее коллега: Шиффер украсила обложку майского номера 1997 года.
Дрю Бэрримор
Узнаете Дрю на первой обложке 1995 года.
Шарлиз Терон
Кажется, это не самое удачное фото Шарлиз… Но она хотя бы попыталась!
Наоми Кэмпбелл
Честь проводить двадцатый век вместе с Playboy досталась Наоми Кэмпбелл — героини рождественской обложки 1999 года.
Дита фон Тиз
В 2002 году свою аристократическую бледность без стыда показала Дита фон Тиз.
Шеннен Доэрти
Узнаете скромницу Бренда из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»? Актриса всеми способами пыталась выйти из образа своей героини-тихони.
Ева Херцигова
Еще одна супермодель на обложке Playboy.
Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян
На ваш взгляд, it-girl вышла удачнее?
Тара Рид
Трудно поверить, но это та самая Тара, которая сейчас выглядит так.
Саша Грей
Разве она могла не появиться в Playboy?
Линдси Лохан
В перерывах между вечеринками и реабилитацией ЛиЛо нашла время сбросить с себя лишнее для съемки.
Кейт Мосс
Украсила юбилейную обложку издания Кейт Мосс в костюме символа журнала — любвеобильного кролика. Для 40-летней модели эта обложка стала первой съемкой для Playboy.
Дана Борисова
В России Playboy начал выходить в 1995 году, но долгое время украшали обложки западные модели и актрисы. Одной из первых российских девушек на обложке была секс-символ 90-х Дана Борисова. А девушки из трио «Лицей» разделись все вместе.
Ирина Салтыкова
становилась героиней обложки только дважды.
Наташа Королева
Наташа в поисках Тарзана провожала 1997 год.
Аврора
Свое трехлетие в России Playboy отметил не залпом из «Авроры», а самой Авророй. Через 9 лет телеведущая вновь стала героиней номера.
Оксана Фандера, Алика Смехова и Алена Свиридова
Девушки стали крупнейшими звездами 1999 года.
Марина Хлебникова, Елена Перова и Наталья Ветлицкая
Сейчас, спустя 15 лет, мы хотели бы знать, как дела у этих девушек.
Любовь Толкалина и Юлия Бордовских
Примерные матери семейств, спортсменки и красавицы.
Лолита
В декабре 2002 года на обложке побывала даже Лолита.
Ева Польна
Ева, мы любили тебя! Но не эту обложку… Прости!
Reflex
Группа Reflex старого и нового образца с разницей в три года.
Слава
В июне 2004 года Настя Сланевская уже пять лет как была мамой дочери Саши.
«Сливки» и Марика
В этом году девушки отмечают свой горячий юбилей — 10 лет с момента появления в Playboy.
Звезды шоу «Дом-2»
2006 год начался с тройной обложки: главные на тот момент звезды реалити разделись, несмотря на крещенские морозы. После героини шоу появлялись на обложках отдельно.
Ксения Собчак
Героиня ноябрьской обложки 2011 года.
Анна Седокова
Пока становилась героиней обложки дважды. Но это только пока.
Вика Дайнеко
Скромная выпускница «Фабрики звезд», которая уже успела стать мамой, пока уверенно лидирует по количеству своих появлений в российском Playboy.
«Фабрика», Альбина Джанабаева и Тина Канделаки
2007 год стал рекордсменом по количеству русских знаменитостей на обложках.
Алена Свиридова
У вас Свиридова когда-нибудь ассоциировалась с сексом, драйвом и рок-н-роллом? Playboy умеет открывать новые грани своих героинь.
Анфиса Чехова
Телеведущая стала героиней следующего после Свиридовой номера.
Лера Кудрявцева
Становилась героиней обложки дважды.
Настя Каменских
На этот раз — без Потапа.
Светлана Ходченкова
Благословите женщину! А Ходченкову — особенно.
Анастасия Стоцкая, Мария Кожевникова и Маша Малиновская
Три звезды 2009 года.
Анна Семенович
Ну, конечно!
Юля Ковальчук
В том же году для обложки разделась и коллега Семенович по группе «Блестящие».
Виктория Лопырева
Пока еще невеста своего будущего бывшего мужа Федора Смолова.
Юля Волкова
Одна из самых романтичных обложек российского Playboy.
Агния Дитковските
Чадов, ну куда же ты смотрел?!