Собака с самым длинным языком в мире, которая попала в книгу рекордов (видео)
2017-10-05 14:18
Собака с самым длинным языком в мире, которая попала в книгу рекордов (видео)
Длина длина языка этой собаки почти 20 см.
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Американский пес из штата Южная Дакота имеет самый длинный язык в мире, передает Rus.Media. Длина органа составляет 7,3 дюйма, то есть 18,5 см. Сенбернару по имени Мочи Рикерт, или просто Мо уже восемь лет.
“Наша Мочи очень любит арахисовое масло. И мы даже должны были воспользоваться этой страстью, чтобы поощрить ее как можно больше высунуть язык, и показать всем его впечатляющую длину. И то, как далеко она может достать своим языком, чтобы облизаться”, – рассказала владелица животного Карла Рикерт.
Собака имеет проблемы с дыханием, несмотря на длинный язык. Она иногда нуждается в помощи, чтобы подобрать вещи с пола.
Мочи побил мировой рекорд, который до этого принадлежал пекинесу Пагги, длина языка которого составляла всего 11,43 см.
Хозяйка Мочи Карла Рикерт сказала, что длинный язык вызывает у собаки некоторые проблемы, так как влияет на его дыхание и вызывает повышенное слюноотделение.