Снова не выспались? Эти простые методы помогут быстро избавиться от бессонницы
С бессонницей нужно бороться, потому что оно приводит к ранним инфарктам, расстройства иммунитета, ожирения, депрессии и даже к психическим болезням. О таком предупредили медики.
Есть несколько рецептов народной медицины, которые помогут избавиться от такой проблемы.
– Три чайные ложки яблочного уксуса размешать в кувшине меда. Пить перед сном по две чайные ложки в день.
– Взять две части листьев мяты перечной и цветков лаванды, три части корневища с корнями валерианы лекарственной и цветков ромашки аптечной. Две столовые ложки смеси залить кипятком и в течение 15 минут настаивать. Пить в течение дня небольшими глотками.
– Взять плоды тмина обыкновенного, корневища валерианы лекарственной, плоды фенхеля обыкновенного, листья мяты перечной, цветки ромашки аптечной, перемешать. 10 граммов смеси залить стаканом кипятка, выдержать на водяной бане полчаса, охладить в течение 10 минут, процедить, затем отжать и добавить кипяченой воды до
полного объема. Пить утром и вечером по стакану.