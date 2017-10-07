Снова космическая угроза? 12 октября Землю ожидает Апокалипсис
2017-10-07 20:59
Снова космическая угроза? 12 октября Землю ожидает Апокалипсис
В основном, эксперты говорят о возможном влиянии на нашу планету именно астероидов – просто потому, что они ранее с большой долей вероятности действительно приводили к каким-либо серьезным последствиям.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Апокалипсисы, прогнозируемые различными специалистами, бывают различные, передает Rus.Media. Существует целая классификация того, что в разное время может угрожать нашей планете. Например, стоит уделить внимание каменным Апокалипсисам – то есть, концов света из-за столкновения с каким-нибудь камнем – астероидом, кометой или другим небесным телом, соответственно, какой хотя бы частично твердой структурой.
В основном, эксперты говорят о возможном влиянии на нашу планету именно астероидов – просто потому, что они ранее с большой долей вероятности действительно приводили к каким-либо серьезным последствиям. Например, за падение одного такого камня, вероятно, могли исчезнуть динозавры. То есть, в значительной степени изменилась биосфера нашей планеты. Из последних стоит вспомнить Челябинский метеорит. Он всех людей, как можно понять, не истребил, однако разрушения были относительно большие. Камень, при этом, был и не такой уж большой.
Собственно, уже некоторое время отдельные специалисты говорят об угрозе 12 октября – астероид 2012 TC4, который крупнее Челябинского метеорита в два раза. Пока что у него скорость 28 километров в час, и именно 12 числа он пролетит близко от Земли, на расстоянии всего около 50 тысяч километров. Это меньше того, сколько от планеты до естественного спутника, на семь восьмых. Стопроцентной вероятности того, что объект войдет в атмосферу, не имеется. Однако часть экспертов рекомендуют людям, так сказать, иметь в виду. Возможно, что катастрофа все-таки произойдет. В американском аэрокосмическом агентстве NASA, впрочем, и вовсе исключают вероятность такой угрозы. Там заявляют, что, наоборот, TC4 2012 – это очень интересный камень для того, чтобы проверить систему защиты Земли от каменных Апокалипсисов.
По словам Пола Чодаса, руководителя Центра исследований околоземных объектов, ведомство хорошо знало, что астероид очень близко подойдет. Поэтому еще в прошлом году на 2012 TC4 решили отработать, что было бы, если бы камень все-таки столкнулся с планетой, а также как этого избежать – пока хотя бы в теории.
Чодас заметил, что в целом астероиды достигают Земли практически каждый день, однако большинство из них небольшие, они, в основном, просто сгорают в атмосфере. Бывают и по крупнее, но такие, что не приближаются к планете на опасное расстояние. В NASA понимали, что 2012 TC4 окажется ближе к Земле, чем Луна, хотя точные цифры высчитали не так давно. Тем не менее, это все равно было бы прекрасным вариантом, чтобы провести исследования. Пока ведомство, в основном, занимается отслеживанием орбиты астероида. Такая работа ведется с начала августа. Также интересно то, точно у камня размеры и плотность. Исследуют это по яркости и оптической длины волн, а также отражательной способности. Чем астероид темнее, тем у него более низкая и плотность. Важно и то, какая у камня масса, поскольку это даст понять ущерб, который мог бы быть нанесен при падении. По словам Пола Чодаса, если бы TC4 2012 действительно столкнулся с Землей, было бы сложно предсказать полные последствия. Тут еще зависит от траектории пролета, которая в настоящее время исчисляется. Точные координаты, куда бы упал астероид, Чодас не сообщил, отмечая, что там плюс-минус еще не один десяток миль, так что расчеты очень сложные, гипотетическая главная точка в настоящее время уточняется.
Чтобы отклонить астероид, нужно заранее его найти. Минимум года за три, а лучше и за все пять. В таком случае должны скооперироваться все космические агентства без исключения. Как именно отклонить астероид и не дать ему столкнуться с Землей? По словам Пола Чодаса, проще всего столкнуть его с очень большим космическим аппаратом. Если запустить последний на достаточно высокой скорости, то он импульсом перенесется к астероиду, и тот несколько замедлится. В случае приближения большого камня рекомендуется задействование каких-то гравитационных сил. То есть выпустить в сторону от Земли другой астероид, чтобы тот, который ей грозит, просто «притянулся». Но делать такое надо заранее, за год или два. Или третий вариант – стрелять по астероиду ионными лучами на большой скорости. Если много раз это выполнить, то гипотетически небесный камень действительно отклонится. Это те методы, которые наиболее многообещающие. Собственно, после пролета 12 октября 2012 TC4 мог бы приблизиться к Земле в 2050 году, однако вероятность такого меньше пятидесяти процентов. Чодас заметил, что, скорее всего, орбита астероида будет все-таки существенно дальше, так что именно этот камень точно не будет угрожать Земле долгие годы.
Одновременно американское аэрокосмическое агентство ведет поиск и других объектов, которые потенциально могли бы столкнуться с планетой. Естественно, намного легче находить более крупные, от нескольких сотен метров до одного километра. Пол Чодас заверил, что их орбита точно известна, понятно, где они пролетят, и такие камни точно Земли не грозят. Правда, по поводу более мелких точно сказать пока сложно. В частности, уверенности в том, что некогда, в ближайшие годы, планета не столкнется с каким-нибудь 15-метровым камнем, не имеется. Однако работа продолжает вестись, и, скорее всего, в дальнейшем, к приближению таких астероидов, удастся тоже все узнавать заранее, чтобы задействовать, в случае чего (и при наличии надлежащих технических средств), из выше названных методов.