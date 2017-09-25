Сногсшибательные мамы, которые выглядят на один со своими дочерьми возраст

despravda | 25.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-25 16:15

Сногсшибательные мамы, которые выглядят на один со своими дочерьми возраст
Нет никаких сомнений в том, что героини этого поста знают рецепт эликсира вечной молодости.

Где дочь, а где мать? Попробуйте отгадать…

Майли Сайрус и Тиш Сайрус

Валерия и ее дочь Анна Шульгина

Вера Брежнева с дочерью Соней

Анастасия и Анна Заворотнюк

Это не отражение в зеркале, это Деми Мур со своей дочерью

Бабушка, дочка и внучка

Кто из них дочь, а кто мама?

Одной из них 47 лет, а другой — 21

Мама слева, дочка справа

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