Сногсшибательные мамы, которые выглядят на один со своими дочерьми возраст
25.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-25 16:15
Сногсшибательные мамы, которые выглядят на один со своими дочерьми возраст
Нет никаких сомнений в том, что героини этого поста знают рецепт эликсира вечной молодости.
Где дочь, а где мать? Попробуйте отгадать…
Майли Сайрус и Тиш Сайрус
Валерия и ее дочь Анна Шульгина
Вера Брежнева с дочерью Соней
Анастасия и Анна Заворотнюк
Это не отражение в зеркале, это Деми Мур со своей дочерью
Бабушка, дочка и внучка
Кто из них дочь, а кто мама?
Одной из них 47 лет, а другой — 21
Мама слева, дочка справа