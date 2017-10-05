Снимок парня, который поменялся с девушкой обувью, растрогал соцсети (фото)
2017-10-05 16:43
Снимок парня, который поменялся с девушкой обувью, растрогал соцсети (фото)
В Instagram снимок уже набрал более 25 тысяч лайков.
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Недавно в сеть попало фото, на котором парень отдал своей девушке свою удобную обувь, так как у нее сильно устали ноги, а сам надел ее розовые босоножки на высоком каблуке, передает Rus.Media. В Instagram снимок уже набрал более 25 тысяч лайков.
Китаянку, которая сделала и опубликовала фото, зовут Кси Се. Она рассказала историю о том, как все происходило. В больницу «Цинькьяо» зашла молодая пара. Девушка была обута в розовые босоножки на высоком каблуке. Было заметно, что ей очень больно идти. Ее парень решил помочь любимой и поменялся с ним обувью, обменяв свою удобную обувь на каблуках. Девушка отрицала, однако он ее даже и слушать не хотел.
Се решила сделать фото этой происходящей картины. Снимок понравился ее подругам и стал вирусным в интернете. Девушки всего мира считают его примером настоящей любви и заботы.
Однако ребята на этот снимок отвечают, что, во-первых, у пары одинаковый размер ноги, а во-вторых, можно было просто посидеть и отдохнуть босиком.