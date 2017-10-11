Снимок из Лас-Вегаса, который облетел весь Интернет. Вот какую трагедию скрывает это неистовое фото.
2017-10-11 15:18
Снимок из Лас-Вегаса, который облетел весь Интернет. Вот какую трагедию скрывает это неистовое фото.
Настоящий мужчина.
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После бойни в Лас-Вегасе в сети огромную популярность получил снимок, на котором изображен молодой человек, прикрывающий своим телом женщину от пуль, передает Rus.Media. Это фото напечатали во всех СМИ, которые освещали трагическое событие.
Напомним, что 1 октября в Лас-Вегасе Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля. В результате 58 человек были убиты и около 500 ранены. Сам преступник застрелился до прихода полиции.
Имя парня с фото — Мэтью Кобос, он офицер армии США, занимается набором и обучением новобранцев на Гавайях.
На снимке видно, как он прикрывает женщину своим телом и закрывает ей лицо рукой — наверно для того, чтобы она не видела окружающую ад, или просто защищает ее лицо от возможных осколков.
Сначала никто не знал, жива ли женщина с фотографии, но на днях автор фото Дэвид Беккер сказал, что в следующее мгновение после снимка Мэтью помог даме подняться и добраться до укрытия.
Сам же офицер отправился оказывать первую помощь пострадавшим — останавливал кровь, накладывал жгуты и прочее. Если бы не он, неизвестно сколько еще людей могли умереть от травм и кровопотерь прежде, чем медики оказали им помощь.
Кроме того, парень очень скромный, свой поступок он не афишировал, а мировая общественность узнала его имя только через посты друзей и родственников в соцсетях. Давать интервью парень также отказывается.
Действия Мэтью во время инцидента является образцом настоящего мужества и самоотверженности, так поступают настоящие герои. Да и скромности ему не занимать. Надеемся, что поступки парня вдохновят и тебя на добрые дела.