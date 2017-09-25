Снятый в Киеве клип всемирно известного диджея бьет рекорды просмотров

despravda | 25.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-25 22:30

Снятый в Киеве клип всемирно известного диджея бьет рекорды просмотров
Среди локаций, где снимали клип, можно рассмотреть Рыбальский мост, Ботанический сад и Парк “Победа”.

Шведский диджей и музыкальный продюсер Avicii опубликовал видео на совместную работу с R&B исполнительницей Ритой Орою Lonely Together, снятое в Киеве, передает Rus.Media.

Опубликованный на YouTube-канале клип Avicii менее, чем за неделю набрал более 6 млн просмотров.

Среди локаций, где снимали клип, можно рассмотреть Рыбальский мост,

Также интересно, что главные герои видео – экс-барабанщик украинской музыкальной группы Alloise и группы Dvoe Артем Угодников и его жена Алина.

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