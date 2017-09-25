Снятый в Киеве клип всемирно известного диджея бьет рекорды просмотров
25.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-25 22:30
Снятый в Киеве клип всемирно известного диджея бьет рекорды просмотров
Среди локаций, где снимали клип, можно рассмотреть Рыбальский мост, Ботанический сад и Парк “Победа”.
Шведский диджей и музыкальный продюсер Avicii опубликовал видео на совместную работу с R&B исполнительницей Ритой Орою Lonely Together, снятое в Киеве, передает Rus.Media.
Опубликованный на YouTube-канале клип Avicii менее, чем за неделю набрал более 6 млн просмотров.
Среди локаций, где снимали клип, можно рассмотреть Рыбальский мост,
Также интересно, что главные герои видео – экс-барабанщик украинской музыкальной группы Alloise и группы Dvoe Артем Угодников и его жена Алина.