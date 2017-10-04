“Сняла штаны и поняла, что родила”: мама опубликовала фото невероятного рождения
2017-09-02 21:23
“Сняла штаны и поняла, что родила”: мама опубликовала фото невероятного рождения
Инцидент произошел с молодой мамой по дороге в роддом.
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Женщина по имени Раелин Скари из Питтсбурга, США, поделилась в сети странным фото, на котором видно, как родился ее ребенок, передает Rus.Media.
Как сообщает The Daily Mail, мальчик родился в амниотическом мешке, который оказался без повреждений и помог довезти малыша до больницы в нем.
Мешок был наполнен жидкостью, которая дала ему возможность дышать.
Инцидент произошел с молодой мамой по дороге в роддом. Она поняла, что родила, когда опустила штаны и увидела голову ребенка. До этого она почувствовала интенсивные схватки. Именно поэтому ее бойфренд и повез роженицу в больницу.
“Когда я посмотрела вниз, я поняла, что он все еще полностью завернутый в амниотический мешок”, – рассказывает она.
Недоношенный малыш, который родился на 29 неделе, весил 1 килограмм и 380 грамм.