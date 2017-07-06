Снесут или оставят: черниговцев беспокоит судьба братской могилы в центре города
Уже известно, что могилы со сквера имени Попудренко в Чернигове перенесут. Соответствующее решение приняли 4 июля во время заседания исполнительного комитета. К тому же, вроде бы городскую власть об этом просили родственники известных партизан.
Останки Николая Попудренко перезахоронят на кладбище «Яцево» в секторе 96Е «Сектор захоронения погибших за Родину в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.». В тот самый сектор перенесут и останки Василия Капранова. Перезахоронение будет происходить за средства городского бюджета.
Но в уже упомянутом сквере есть третья могила – братская. В ней покоятся 24 советские воины, которые погибли осенью 1943 г. при освобождении Чернигова и форсировании Днепра. Судьба этого захоронения сейчас под вопросом. По городу даже поползли слухи, что ее тоже перенесут. Но куда, как и когда – пока неизвестно.
Поэтому к ЧЕline звонят обеспокоенные горожане и интересуются: «Что будет с братской могилой?».
Вопрос переадресовали заместителю Черниговского городского головы Александру Ломако.
«Она останется на своем месте. Мы не будем инициировать его перенос. Однако мне известно, что Институт национальной памяти в Киеве производит концепцию, чтобы во всех городах братские могилы перенести в одно место. Потому что в Украине есть много примеров, когда за такими захоронениями никто не ухаживает, как положено. Логика в том, чтобы они все были в одном месте, и местная власть ими занималась. Возможно, такое решение будет принято на общегосударственном уровне. Если так, мы его выполним. Но сейчас таких указаний нет, и, соответственно, братская могила в сквере Попудренко остается на своем месте. К ней, как и раньше, будем прилагать цветы и чествуем воинов, которые погибли, защищая Родину», – ответил Александр Ломако.
Тем временем ЧЕline поинтересовался, что же думают черниговцы о переносе могил из сквера.
Вадим Лільчицький, заместитель областного военного комиссара
Я против переноса. Пусть все остается, как есть. Также в центре Чернигова достаточно места, чтобы поставить памятники и обелиски в честь земляков, которые погибли в АТО и одновременно чтить память современных героев и солдат Второй мировой войны.
Отец Роман, настоятель Екатерининской церкви в Чернигове
Исторически так сложилось, что в самом центре города есть захоронения. Но им там не место, потому что в месте, где бегают и играют дети, ходят люди, сидит молодежь и пьет пиво, о каком почтении не может быть и речи. Поэтому нужно обязательно выделить место, где должны лежать герои.
А что касается братской могилы, то она располагается немного в стороне, не так, как две другие – под фонтаном. О том, надо ли ее переносить, не задумывался, поэтому даже не знаю. И две другие могилы однозначно стоит перенести.
Сергей Гайдук, спортивный журналист
Возможно, сразу в послевоенное время такие захоронения были целесообразными. Но сейчас не очень. Я за перенос, и это уже давно надо было сделать. Светомузыкальный фонтан и могилы – вещи несовместимые. Гулять на могилах и распивать различные напитки – тоже абсурдно. Не надо устраивать Кремлевскую стену на нашей Красной площади.
Зато в целесообразности переноса братской могилы сомневаюсь. Ведь возникнет вопрос: «Куда?». Но если ее переносить, то до могилы Неизвестному солдату на холме Славы. По моему мнению, это было бы логичнее.
Виктория Сидорова, журналист
Честно говоря, я настолько привыкла видеть захоронения в сквере возле городского совета, что раньше даже не задумывалась, они там уместны. Однако когда на это начали обращать внимание туристы, гости города, это место отдыха, зеленая зона, где отдыхают мамы с детками, молодежь, то, наверное, стоит перенести захоронения в другое место! Кстати, у нас есть кладбища в центре, которые уже не эксплуатируются, можно перенести останки героев именно туда. Это никак не умаляет их заслуг или уважения горожан.
Мария Коробко, музейный работник
У каждого народа есть своя история, свое прошлое. Каким бы оно ни было, я считаю, что о нем надо знать и помнить. Есть такое выражение: «Кто не помнит своего прошлого, тот не имеет будущего». И это действительно так. Зачем из сквера имени Попудренко куда-то переносить могилу Попудренко? То же касается и других могил. По моему мнению, этого делать не стоит. Все привыкли, что они расположены именно там, так же, как и драмтеатр на Красной площади, ряд фонтанов на Аллее Героев, а Вечный огонь – на Болдиной горе. В городе должно быть то, чего не стоит менять.
Сергей Бутко, представитель Института национальной памяти в Черниговской области
Согласно закону о погребении и похоронном службу, все могилы должны быть в специальных местах, в частности на кладбищах. Поэтому могилы Капранова и Попудренко надо переносить. Так же и братске. Нет смысла оставлять их там, где гуляют люди. Ведь прежде всего это неуважение к мертвым. Переносить надо на кладбище, которое должно охраняться и где царит соответствующая атмосфера. А центр города – для живых. И это правильно.
Традиция обустраивать захоронения в центрах городов возникла в советское время, с 1924 года, когда на Красной площади в Москве поставили мавзолей Ульянову. Но это логика испорчена.
Тема с переносом могил Попудренку и Капранову уже давно назрела. Почему одновременно не решить вопрос с братской могилой – не понимаю.
Ирина Осташко
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым