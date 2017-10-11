Снайперы террористов под Мариуполем начали охоту на украинских офицеров
2017-10-11 14:15
Снайперы террористов под Мариуполем начали охоту на украинских офицеров
Сначала обычно стреляющий вражеский пулемет, а в паузах целит снайпер боевиков.
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Среди российско-террористических войск на Донбассе появились снайперские группы, которые ведут огонь по украинских офицерах.
Об этом говорится в сюжете передают Rus.Media,
Очевидцы на приморском направлении зоны АТО рассказывают о неожиданные выстрелы, которые пробивают мешки и легкие укрепления, через что бойцы не могут чувствовать себя в безопасности на собственных позициях. В одном из случаев пулю остановил шлем.
Стреляют преимущественно на участке от Павлополя до Водяного. “Говорят, приехала какая-то группа из 15 снайперов. За офицерами”, – рассказал один из участников АТО. По его словам, россияне целенаправленно охотятся на украинских офицеров, и некоторым даже угрожали через радиоэфир.
Военные отметили особый почерк: сначала обычно стреляющий вражеский пулемет, а в паузах целит снайпер боевиков. Камеры ОБСЕ ничего не фиксируют, убеждают военные.
“Я до этого служил в морской пехоте в Водяном – у нас также камера не фиксировала их обстрелы, и здесь также не фиксирует. Камера начинает фиксировать, когда мы начинаем из стрелкового оружия отвечать”, – уверяет боец с позывным “Ирбис”.