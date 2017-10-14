СМС Поздравления с Днем Защитника Отечества
2017-10-13 23:18
СМС Поздравления с Днем Защитника Отечества
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Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие годы.
Будь таким, каким Тебя мы знаем
– Добрым и отзывчивым навсегда.
***
Тебя сегодня мы поздравляем,
И искренне от души желаем:
Счастливых дней, много ласки,
Принцессу нежную из сказки,
И победу в жизни –
Пусть все достанется Тебе!
***
Ты настоящий воин, я это знаю!
Оберегаешь ты меня ежедневно
Без пушки, сабли и коня!
Тебя сегодня я поздравляю,
Мой генерал, любовь моя!
***
Гвардейцы – люди мужественные,
Береты набекрень,
Прекрасные, сильные, мужественные,
Красивый в вас мундир.
***
Утром во рту пахнет какой,
За окном туман и морось,
Рядом женщина без белья,
С Днем Защитника Отечества!
***
Лошадь женщины в состоянии остановит,
Огонь и вода – это изучены стихии.
И медные трубы не такие страшные…
Если вы рядом, дорогие мужчины!
***
Тебя мой защитник поздравляю!
И от души тебе желаю,
Любви, радости, добра.
А нам – безоблачной жизни!
***
Поздравляю с Днем Защитника Отечества. Мужества Вам и Настойчивости 🙂
***
Поздравляем с Днем Защитника Отечества!
Желаем всем защитникам чтобы в жизни брали в руки оружие только для тренировки и из любопытства!
Слава Украине!
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Мой мальчик! Мужчина! Защитник мой родной! Поздравляю тебя с праздником! Оставайся всегда таким же мужественным, сильным, но при этом таким же нежным и ласковым, МОИМ защитником! Я люблю тебя!!!!
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Сердечно поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества – праздником, которое вобрало в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.
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С днем Защитника Отечества!
Желаем удачи, силы, оптимизма всем кто служил, служит или собирается, солдатам и офицерам (в том числе запаса). Особые поздравления и благодарность тем, кто защищает нашу границу.
***
Любимый мой, я знаю, за меня ты – стеной!
С надеждой поздравляю, чтобы был всегда со мной!
***
Я пью за вас, и за любовь, и за огонь в сердцах!
Но первый выпью я бокал, за тех, кто в сапогах!
***
Ты стать военным пожелал,
Мы волновались.
Ты мечтал: “А вдруг буду – генерал!”
Ну что ж, курсантом уже стал.
***
Чтобы стать мужчиной – мало им родиться.
Чтобы железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой.
***
Потомки славных казаков,
И сечевых стрельцов,
И сейчас вы от врагов
Бороните края.
***
Хоть и не носишь Ты мундира
И знаю я ,что в трудный час,
Ты так как все солдаты мира
Спасешь Родину и нас!
***
Горжусь я дедушкой своим.
Он защитник под номером один!
Тебя сегодня я поздравляю,
И быть всегда молодым,
Я от души Тебе желаю!
***
Поздравляю с праздником – в день армии и флота!
Желаю жить, любить, трудиться,
А если улыбнется Вам счастливая звезда,
То и до генерала дослужиться.
***
А в день защитника страны
Мы поздравляем от души!
Ты верой-правдою служи,
Чтобы все могли спокойно спит!
***
Я мужчины вас поздравляю:
Силы и мужества желаю!
Защищайте Родину,
Родную неньку – Украину!
***
Если ты стоишь в строю,
Помни семью свою,
Помни сын ты и солдат,
Ведь в Украине должен быть порядок!
***
Тебе сегодня побажаєм
Здоровья, счастья – на года.
Будь таким, каким тебя мы знаем –
Добрым, отзывчивым – навсегда.
***
Ты настоящий воин, я-то знаю!
Ты смог завоювать меня…
Тебя сегодня я поздравляю,
Мой генерал, люблю тебя!
***
Пожелания будут в нас короткие:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтобы было все в порядке,
А в жизни было много лет!
***
Любимый, поздравляю!
От нежности я таю:
В беде и опасности,
С тобой, как в крепости!
***
Если ты мужчина и воин,
Не скупердяй ты и не хам,
Налей скорее ты водки –
Мы выпьем по 200 грамм!