СМС Поздравления с Днем Защитника Отечества

despravda | 14.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-13 23:18

СМС Поздравления с Днем Защитника Отечества

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Мы тебе сегодня пожелаем

Здоровья, бодрости на долгие годы.

Будь таким, каким Тебя мы знаем

– Добрым и отзывчивым навсегда.

***

Тебя сегодня мы поздравляем,

И искренне от души желаем:

Счастливых дней, много ласки,

Принцессу нежную из сказки,

И победу в жизни –

Пусть все достанется Тебе!

***

Ты настоящий воин, я это знаю!

Оберегаешь ты меня ежедневно

Без пушки, сабли и коня!

Тебя сегодня я поздравляю,

Мой генерал, любовь моя!

***

Гвардейцы – люди мужественные,

Береты набекрень,

Прекрасные, сильные, мужественные,

Красивый в вас мундир.

***

Утром во рту пахнет какой,

За окном туман и морось,

Рядом женщина без белья,

С Днем Защитника Отечества!

***

Лошадь женщины в состоянии остановит,

Огонь и вода – это изучены стихии.

И медные трубы не такие страшные…

Если вы рядом, дорогие мужчины!

***

Тебя мой защитник поздравляю!

И от души тебе желаю,

Любви, радости, добра.

А нам – безоблачной жизни!

***

Поздравляю с Днем Защитника Отечества. Мужества Вам и Настойчивости 🙂

***

Поздравляем с Днем Защитника Отечества!

Желаем всем защитникам чтобы в жизни брали в руки оружие только для тренировки и из любопытства!

Слава Украине!

***

Мой мальчик! Мужчина! Защитник мой родной! Поздравляю тебя с праздником! Оставайся всегда таким же мужественным, сильным, но при этом таким же нежным и ласковым, МОИМ защитником! Я люблю тебя!!!!

***

Сердечно поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества – праздником, которое вобрало в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.

***

С днем Защитника Отечества!

Желаем удачи, силы, оптимизма всем кто служил, служит или собирается, солдатам и офицерам (в том числе запаса). Особые поздравления и благодарность тем, кто защищает нашу границу.

***

Любимый мой, я знаю, за меня ты – стеной!

С надеждой поздравляю, чтобы был всегда со мной!

***

Я пью за вас, и за любовь, и за огонь в сердцах!

Но первый выпью я бокал, за тех, кто в сапогах!

***

Ты стать военным пожелал,

Мы волновались.

Ты мечтал: “А вдруг буду – генерал!”

Ну что ж, курсантом уже стал.

***

Чтобы стать мужчиной – мало им родиться.

Чтобы железом – мало быть рудой.

Ты должен переплавиться, разбиться,

И, как руда, пожертвовать собой.

***

Потомки славных казаков,

И сечевых стрельцов,

И сейчас вы от врагов

Бороните края.

***

Хоть и не носишь Ты мундира

И знаю я ,что в трудный час,

Ты так как все солдаты мира

Спасешь Родину и нас!

***

Горжусь я дедушкой своим.

Он защитник под номером один!

Тебя сегодня я поздравляю,

И быть всегда молодым,

Я от души Тебе желаю!

***

Поздравляю с праздником – в день армии и флота!

Желаю жить, любить, трудиться,

А если улыбнется Вам счастливая звезда,

То и до генерала дослужиться.

***

А в день защитника страны

Мы поздравляем от души!

Ты верой-правдою служи,

Чтобы все могли спокойно спит!

***

Я мужчины вас поздравляю:

Силы и мужества желаю!

Защищайте Родину,

Родную неньку – Украину!

***

Если ты стоишь в строю,

Помни семью свою,

Помни сын ты и солдат,

Ведь в Украине должен быть порядок!

***

Тебе сегодня побажаєм

Здоровья, счастья – на года.

Будь таким, каким тебя мы знаем –

Добрым, отзывчивым – навсегда.

***

Ты настоящий воин, я-то знаю!

Ты смог завоювать меня…

Тебя сегодня я поздравляю,

Мой генерал, люблю тебя!

***

Пожелания будут в нас короткие:

Здоровья, счастья, меньше бед,

В семье чтобы было все в порядке,

А в жизни было много лет!

***

Любимый, поздравляю!

От нежности я таю:

В беде и опасности,

С тобой, как в крепости!

***

Если ты мужчина и воин,

Не скупердяй ты и не хам,

Налей скорее ты водки –

Мы выпьем по 200 грамм!

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