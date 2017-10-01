СМС поздравления с Днем учителя 2017
2017-10-01 10:55
СМС поздравления с Днем учителя 2017
Подает в утренней тишине школа звонка последние позывные…
***
Вся школьная наша семья искренне вас поздравляет.
Счастья, здоровья и успехов вам желает,
Дай вам Бог еще долго молодеть,
Да и не одну осень еще с нами встретить.
За то тепло, что в сердце нам вкладываете,
Любовь к родной земле,
За то добро, которого нас учите,
Спасибо, дорогие учителя!
***
Добрый мастер в работе
И советчик в жизни,
Вы розрадите в скорби,
Не забудете в беде,
Порадуетесь на празднике,
И в дружбе Вы богаты,
К людям Вы – только с добром,
С праздником Вас вита сегодня
Весь наш дружный коллектив
Трудолюбивые, красивые, мужественные
Будьте Вы ! И полны сил !
***
Учителю мудрый,
Учителю добрый,
Нас научили Вы,
Нас Вы растили,
Дай Бог счастья,
Вам, настоящий человек,
Чтобы имели терпение
Чтобы имели силы.
***
Как разные дети есть в школе,
Так цвета вот этих роз.
И вы к каждому с любовью
Обращаетесь:”Мой родной класс!”.
А октябрь уже рисует кистью
Все краски осени “горят”,
А Ваши души не черствеют
Хоть иногда в глазах ” искры горят “.
Поэтому дай здоровьичка Вам, Боже,
Послушных, добрых детишек,
Потому что в праздник вспоминать негоже
Наших детских ошибок.
***
Пустовали не раз и не два
И уроки срывать умели
У вас болела от нас голова,
Но вы все равно нас любили.
***
О, учителя!
Неужели вы не устали
В юные души сеять зерно?
Для этого вы на свете и появились,
Чтобы в учениках буйно проросло оно.
О, учителя!
И слов не подобрать,
Эпитетов, метафор, сравнений,
Чтобы благодарности строчки произнести
За то, что щедро отдаете нам.
О, учителя !
Прекрасного вы достойны,
Потому что выбрали в жизни свою цель;
И сейчас я при всех скажу: –
Спасибо, родные,
За вашу миссию подвижническую и святую!
***
Учитель! Сколько силы надо,
Чтобы научить нас всех,
И терпение, и желание,
И надежд, и надежды.
Учитель наш – лучший в мире,
Поможет в минуту трудную,
И пусть только улыбки и цветы,
Он найдет на своем пути.
***
Учителю вклонимся в ноги
В день этот праздничный все мы.
Нас научали всему,
Нас вы сделали людьми.
Земной кланяемся ныне
Вам, учителю, с уважением,
Хоть виски Ваши уже седые,
Крепкие вы школьного славой!
***
-
Юлия
-
Юлия