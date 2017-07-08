Сможет ли мужчина простить измену или отказ в сексе

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Об отношении мужа к измене и отказ в сексе сообщает сайт Наша мама.

Мужчина никогда не простит женщине измену
Измена – это очень плохо. И неважно, что скрывается под словом “измена” – секс с другим мужчиной или измена духовная. И то, и другое для мужчины – оскорбление, предательство. Изменяя мужу, вы таким образом говорите ему о том, что ваши отношения для вас не имеют значения. И очень сильно задеваете мужское самолюбие. Впрочем, иногда мужчина прощает измену. Но в глубине его души остается большая рана, которая не скоро заживет. А может, и останется на всю жизнь.

Мужчина не прощает пренебрежительного к себе отношения
Даже если у женщины не по-женски твердый характер или она зарабатывает больше – это не должно вызывать чувства превосходства над мужчиной. Мужчина по природе своей – вождь, хозяин. Будьте умницами и оставьте себе роль шеи, а мужчине отдайте роль председателя. Внешне признавайте мужа за главного, но найдите способ заставить его жить по вашим советам. Только делайте это деликатно и незаметно для него. А если нет, то, человек будет чувствовать себя пустым местом и вскоре заменит вас на ту, которая будет уважать его.

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Человек с трудом прощает отказ в сексе
Разумеется, речь идет не об одноразовом отказе во время болезни или после очень тяжелого дня. Если женщина регулярно отказывает мужу в сексе, он может подумать, что не удовлетворяет ее и попытается проверить свои способности с другой женщиной. А в худшем случае и вовсе покинет, ведь секс – одна из важнейших сторон жизни. Не отказывайте мужу в сексе, лучше отдайтесь ему прямо на кухонном столе! И никогда не сравнивайте мужчину со своими предыдущими партнерами. Если очень хочется – то только в лучшем свете.

Джеоело: gigamir.net

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