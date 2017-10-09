Смотри, как профессиональный водитель паркует фуру
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2017-10-09 18:55
Смотри, как профессиональный водитель паркует фуру
Не все ногой в ботинок попадают так же точно, как он трейлером в свободное место.
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Американский дальнобойщик снял с помощью квадрокоптера ролик, как он паркует большой трейлер между двумя другими, и прокомментировал происходящее на видео, передает Rus.Media.
Подъезжая к свободному месту, он все плотнее прижимается к ближней грузовике (того, что по левому борту), ведь дальнюю фуру он не видит вообще. Попадание почти идеальное с первого раза.
Но только почти. Водитель комментирует: «Нет ничего плохого в том, чтобы выехать вперед и встать поровнее. Бывают плохие дни, бывают хорошие. Если ты не попал с первого раза, это еще не значит, что ты плохой». Категорически согласны! Лучше пять раз выехать вперед, чем бросить машину криво припаркованной. Ведь это не только касается грузовиков.
Фразу про «плохие и хорошие дни» автор подтверждает другим роликом, — как он и с третьего раза не может припарковаться в более ограниченном пространстве. Ряд фур перед грузовиком не дает ему достаточного пространства для маневрирования, и от парковочного места приходится отступить.
В качестве бонуса — нарезка филигранных маневров водителей тягачей. Желаем каждому капельку их умений!