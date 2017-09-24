Смотреть полное видео боя Джозеф Паркер – Хьюи Фьюри 23 сентября
2017-09-24 10:11
Смотреть полное видео боя Джозеф Паркер – Хьюи Фьюри 23 сентября
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) защитил свой титул в бою с британцем Хьюи Фьюри (20-1, 10 КО)
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) защитил свой титул в бою с британцем Хьюи Фьюри (20-1, 10 КО), победив его решением большинства судей, передает Rus.Media.
В течение всего поединка Паркер шел вперед и пытался делать хоть какие-то атакующие действия, в то время как Хьюи Фьюри только бегал от него по рингу, время от времени работая джебом. Такой беготни Хьюи хватило на ничью 114:114 на карте одного из судей, но на картах двух других победил Джозеф Паркер со счетом 118:110.