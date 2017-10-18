Сможешь ответить, как мальчик может спастись?
2017-10-17 23:18
Сможешь ответить, как мальчик может спастись?
Какой план вы предложите мальчику, чтобы спасти его жизнь!
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1,Змея, что висит из дерева, ожидает удара, если он пойдет направо.
2. Лев жадно ревет на земле, рядом с деревом, если он попытается уйти этим путем.
3. Два крокодила с гигантскими челюстями, ожидают в воде, – похоже, они даже не позволят ему достичь воды, прежде чем разорвать его на куски.
4. Рядом с деревом есть пистолет. Мы можем использовать его.
Какой план вы предложите мальчику, чтобы спасти его жизнь? Существует ряд решений!
Решение:
Решение 1. Используйте одну руку, чтобы держать змею, а потом бросьте ее на льва.
Возможно, это отпугнет льва. В этом случае у вас будет возможность прыгнуть и взять пистолет. Убейте льва пистолетом, покормите крокодила, и вы свободны!
Решение 2. Мальчик во сне. Пусть проснется убежит из сна.