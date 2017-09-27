СМИ раскрыли пол будущего ребенка Криштиану Роналду
2017-09-27 11:51
СМИ раскрыли пол будущего ребенка Криштиану Роналду
В сеть случайно “слили” информацию о будущем ребенке звездного футболиста “Реала” Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес.
Слухи о беременности девушки Криштиану Роналду появились в СМИ еще в конце июня. Тогда авторитетные источники из окружения футболиста сообщили, что его 22-летняя возлюбленная Джорджина Родригес беременна, передает Rus.Media.
А сегодня стала известна пол четвертого ребенка спортсмена. Скоро у него родится дочь! Эта информация случайно просочилась в сеть. Дело в том, что Джорджина опубликовала в своем Instagram видео с танцевального класса, в котором она исполнят сальсу со своим преподавателем. В комментарии к ролику будущая мама поблагодарила учителей за их прекрасную работу, а те, отвечая, случайно выдали пол ребенка.
“Для нас большое удовольствие давать тебе уроки танцев. Мы невероятно рады, что ты смогла так много на своем первом уроке. Твоя девочка станет отличной танцовщицей. Ваши Басе и Дейзи”, – написали преподаватели.
Этот комментарий был удален через несколько минут после публикации, однако этого времени хватило для того, чтобы в СМИ распространилась информация о поле будущего ребенка Криштиану и Джорджины.