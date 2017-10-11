СМИ: Израиль предупредил США о кибератаках с использованием «Лаборатории Касперского»
2017-10-11 20:30
СМИ: Израиль предупредил США о кибератаках с использованием «Лаборатории Касперского»
США вынесли решение об удалении программ российской компании с компьютеров федерального правительства, пишут американские газеты
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Сотрудники израильской разведки, ведут наблюдения за своими российскими коллегами, сообщили США о масштабных кібервторгнення, после чего в Вашингтоне вынесли решение удалить антивирусные программы «Лаборатории Касперского» с компьютеров федерального правительства.
Об этом сообщила газета New York Times.
Агенты израильской разведки взломали компьютерные системы «Лаборатории Касперского» и смогли в реальном времени наблюдать работу российских агентов против США, пишет издание.
Как сообщается, российские агенты использовали доступ к программного обеспечения Касперского для злонамеренных вторжений в компьютерные системы во всем мире.
Кроме того, газета Washington Post сообщила во вторник, что израильская разведка также обнаружила в сети «Лаборатории Касперского» хакерские инструменты, источником которых могло быть только Агентство национальной безопасности США.
После проведенного расследования АНБ обнаружило, что эти инструменты попали к российской власти, пишет Washington Post.
По данным издания, в конце сентября Национальный совет по разведке США составила секретный доклад, которая была передана союзникам по НАТО. В ней содержался вывод, что ФСБ России, «вероятно, имеет доступ к клиентским базам данных «Лаборатории Касперского» и исходному коду ее продуктов.
Такой доступ мог помогать осуществлять кибератаки против американских правительственных ведомств, коммерческих организаций и промышленных систем управления, отмечает Washington Post.
Министерство внутренней безопасности США в сентябре выпустило директиву о удаление программного обеспечения «Лаборатории Касперского» со всех компьютеров правительства по соображениям безопасности.
На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что российские агенты похитили секретные документы у подрядчика АНБ, пользуясь программным обеспечением «Лаборатории Касперского», установленным на его домашнем компьютере.
Российская компания отрицает любое сотрудничество с правительством своей страны.
«”Лаборатория Касперского”никогда не помогала и не будет помогать никакому правительству в мире в их усилиях в сфере кибершпионажа», – говорится в заявлении компании, направленном New York Times.
Компания попросила предоставить ей «любую, что касается дела, верифіковану информацию, которая позволила бы начать расследование при первой же возможности».