Смертоносный «Стилет»
Проблема прикрытия армейских подразделений на поле боя всегда остро стояла в ходе последних локальных войн. Поэтому вполне естественно, что постсоветские страны время от времени задумываются о модернизации зенитно-ракетных комплексов советского производства. Причем некоторые страны вполне опираются на помощь России, другие – пытаются самостоятельно развивать средства ПВО. В середине 2000-х годов началось активное сотрудничество украинских и белорусских производителей оружия. Появилось большое количество разнообразных проектов, многие из которых были реализованы. На этом фоне выигрывает зенитный ракетный комплекс ближнего действия Т38 «стилет», не только дошел до серийного производства, но и экспортировался. Этот комплекс был разработан в 2009 году белорусским научно-производственным предприятием «Тетраэдр» (г.. Минск) и является логическим продолжением работ этого предприятия по программе «Оса-Т», нацеленной на модернизацию устаревших советских комплексов «Оса». Фактически это совершенно новое оружие, которое в будущем заменит ЗРК “Оса” – АКМ (серийное изготовление завершено в 1989 году). По мнению разработчиков комплекс обеспечивает противовоздушной защиты подразделений сухопутных войск, промышленных и военных объектов от ударов всех типов современных и перспективных средств воздушного нападения, летящих на предельно малых, малых и средних высотах. Т38 размещается на колесном шасси МЗКТ-69222Т повышенной проходимости белорусского производства с дизельным двигателем ЯМЗ-7513 мощностью 430 л. с. и автоматической трансмиссией. В комплексе как средство поражения используется новая зенитная ракета Т382, разработана в конструкторском бюро «Луч» (г. Киев), но также возможно использование ракет комплекса “Оса” -АКМ. Системы управления комплекса выполнены на новой элементной базе, боевая машина оснащается системой электронно-оптического обнаружения. ЗРК Т38 «стилет» обеспечивает обнаружение и распознавание целей в движении и на стоянке, обстрел цели одной или двумя ракетами на стоянке или с короткой остановкой. На боевой машине размещаются все средства навигации, топоприв`язкы, жизнеобеспечения, связи и электропитания комплекса. Расчет боевой машины – четыре человека. Радиолокационная станция обнаружения целей комплекса может обнаруживать цели, летящие на высоте 5000 м, в 40 км, на высоте 50 м – в 27 км, одновременно может проявлять 48 целей; дальность действия станции сопровождения целей – 28 км. Комбинированная оптико-электронная система теле- и тепловизионный каналы, оснащена лазерным дальномером и способна обнаруживать цели типа МиГ-29 в 30 км по телевизионному каналу и в 35 км по тепловизионном, брать их на сопровождение на дистанции 20 и 22 км соответственно. Ракета комплекса имеет массу 116 кг при боевой осколочно-стержневой части в 18 кг. Снаряжается неконтактным радиовзрывателями активного типа. Область срабатывания я согласуется с областью поражения боевой части ракеты, которое достигается введением временной задержки срабатывания радиовзрывателями в зависимости от типа цели и прогнозируемой скорости сближения ракеты с целью. Скорость полета зенитной ракеты – до 850 м / с, максимальная перегрузка – 25g, время работы стартового двигателя – 1,5 секунд, маршевого – 20 секунд. Как сообщается возможна перевозка ЗРК самолетом типа Ил-76 и железнодорожным транспортом в пределах габарита 02-Т. Специалисты утверждают, что при относительно небольших затратах белорусскому производителю удалось создать комплекс, близкий по возможностям к российскому ЗРК «Панцирь». К 2014 году Беларусь поставила две батареи ЗРК Т38 «стилет» в Азербайджан. О дальнейших поставках и возможность принятия комплекса на вооружение армии Украины или Беларуси не сообщалось.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым