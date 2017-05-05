Смертельное путешествие для пассажира «Toyota Corolla»
За прошедшие сутки на Черниговщине произошли два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В Бобровице на перекрестке улиц 30 лет Победы и Независимости в 9 час. 40 мин. водитель автомобиля «Sitroen Berlingo» совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2101». В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ-2101» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение Бобровицкой центральной районной больницы; На 65 км автодороги Копти – Глухов – Бачевск неподалеку с. Красносельское Борзнянского райне в 16 час. 1 мин. водитель автомобиля «Toyota Corolla» во время обгона попутного автомобиля пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и совершил столкновение с грузовым автомобилем «DAF», что поворачивал налево. В результате происшествия водитель автомобиля «Toyota Corolla» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Борзнянскую центральной районной больницы, а пассажир автомобиля, 1977 года рождения, погиб на месте аварии.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым