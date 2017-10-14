Смертельное оружие, которым мучили американских дипломатов на Кубе
2017-10-13 17:07
Смертельное оружие, которым мучили американских дипломатов на Кубе
Мы даем тебе в руки смертельное оружие, чтобы ты наконец отомстил всем, донимавшим тебя песнями Стаса Михайлова! Действий!
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Как все-таки продвинулась такая древняя отрасль, как членовредительство, со времен изобретения боевого каменного молота и нагана! Зачем пачкать руки, если можно прямо в ухо врагу направить третий симфонический концерт Стаса Михайлова — и жертва упадет наповал, передает Rus.Media. Примерно так рассуждают современные наемные убийцы и, очень возможно, те, кто, как утверждается, устроил «акустическую атаку» на американских дипломатов на Кубе.
Как сообщалось в тревожном августе 2017-го, более 20 диппредставителя США на Острове свободы пожаловались на головную боль, тошноту, проблемы со зрением, слухом, восприятием и т. д. Утверждалось, что все это — последствия облучения их звуковолнами, которое бы велось с ноября 2016 года.
И вот Associated Press опубликовало запись якобы того самого злобного саунда — и будто бы некоторые пострадавшие его опознали! Информагентство пишет, что она состоит из звуков примерно на 20 частотах и больше всего похожая на гибрид скрежет ногтей по школьной доске и клекота гигантской стаи сверчков. Или цикад. Или кузнечиков. В общем, а-а-а, выключите это немедленно!
Что сказать… Во-первых, источник звука так и не установлено. Во-вторых, связь между плохим самочувствием американцев и аудиоатаками не доказана. В-третьих, не все они слышали эти звуки.
Как бы то ни было, теперь у тебя есть запись якобы смертоносного звука, и ты можешь лично проверить, как он действует на человека. Начни с соседей, которые требуют от тебя вырубить Iron Maiden в два часа ночи.