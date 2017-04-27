Смертельное ДТП: на Черниговщине «Волга» влетела в легковушку, а затем в дерево
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. На автодороге между с. Вертеевка и г. Нежин у поворота в направлении с. Каблуки Нежинского района в 9 год.15 мин. 26 апреля водитель автомобиля «ГАЗ-3110» при осуществлении маневра обгона не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ «Славута», съехал на обочину и столкнулся с придорожным деревом. В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗ-3110», 1948 года, погиб на месте аварии, три пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести, один из пассажиров был госпитализирован в Нежинской центральной городской больницы, другие два пассажира – в Нежинской центральной районной больницы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым