Смертельное ДТП на Черниговщине: погиб 19-летний юноша

magictr | 16.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Вчера, 15 октября, в сек. Пльохів (Черниговский район) произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как выяснилось, местный житель, 1998 года рождения, двигался на мопеде «Вайпер» не справился с управлением.

Так, водитель выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с бетонной электроопорой.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и погиб по дороге в больницу.

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