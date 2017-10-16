Смертельное ДТП на Черниговщине: погиб 19-летний юноша
16.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, 15 октября, в сек. Пльохів (Черниговский район) произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как выяснилось, местный житель, 1998 года рождения, двигался на мопеде «Вайпер» не справился с управлением.
Так, водитель выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с бетонной электроопорой.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и погиб по дороге в больницу.
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