Смертельно красивые грибы черниговского леса (Фоторепортаж)
17.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Как говорил Оноре де Бальзак идеальная красота и самая восхитительная наружность ничего не стоят, если ими никто не восхищается. Даже, если эта красота опасная и смертельная.
Сегодня мы восхищаемся фотоотчетом черниговского грибника, который собрал не только грибов, а еще и коллекцию невероятно прекрасных грибов — опасных.
Фоторепортаж Яны Титенок
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.