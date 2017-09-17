Смертельно красивые грибы черниговского леса (Фоторепортаж)

magictr | 17.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Как говорил Оноре де Бальзак идеальная красота и самая восхитительная наружность ничего не стоят, если ими никто не восхищается. Даже, если эта красота опасная и смертельная.

Сегодня мы восхищаемся фотоотчетом черниговского грибника, который собрал не только грибов, а еще и коллекцию невероятно прекрасных грибов — опасных.

Фоторепортаж Яны Титенок

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