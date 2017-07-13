Смертельная опасность: баночное детское питание вызывает рак
Теперь стоит дважды подумать, прежде, чем покупать детское питание в магазинах, сообщает сайт Наша мама.
“Согласно закону, в производстве детского питания запрещается использование сырья, которое содержит гормональные препараты, антибиотики, остатки тяжелых металлов, пестициды, радионуклиды и другие опасные вещества, а также остатки этих веществ, – говорит нам заместитель председателя правления ассоциации “Потребительское доверие” Елена Захарова. – Мы проверили питание на антибиотики”. Сотрудники организации отобрали 28 образцов 15 разновидностей продукции, таких как молоко, йогурт в киеве, бифидопродукты, кефир, сыр, которые проходят по стандартам Украины именно как продукты детского питания. И отправили их в лабораторию.
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Заметим, вся продукция была изготовлена ведущими производителями страны. Результаты поразили: следы антибиотика “левомицетин” были обнаружены в той или иной мере во всех 28 образцах! Как он там оказался? Как рассказали в “Спожівчій доверии”, это обусловлено тем, что, вопреки действующим в стране ДСТУ, производители закупают у фермеров некачественное молоко. Животных на фермах и в целях профилактики заболеваний, и тем более при инфекциях, кормят антибиотиками. И, согласно санитарным нормам, молоко от пролеченных коров необходимо утилизировать в течение 5-10 дней.
Однако в украинских условиях часто наблюдается недостаток молока на рынке, и переработчики покупают все подряд, а фермеры этим пользуются. При этом левомицетин при регулярном употреблении влияет на все органы и системы человеческого организма, но главное – кроветворную систему, вызывая анемию и лейкемию. Что подмешали в детский или взрослый продукт, определить можно только с помощью лабораторных исследований. Но инстанций, которые проводили бы регулярные исследования всего химического состава хоть каких-то продуктов, в Украине нет. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: vesti-ukr.com
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