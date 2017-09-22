Смертельная авария: иномарка влетела в прицеп трактора
22.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
На автодороге Копти-Глухов-Бачевск возле с. Шаповаловка Борзнянского района, 21 сентября, в темное время суток водитель автомобиля “Renault Kangoo” совершил столкновение с прицепом ПСТ-12, который буксировал трактор “Беларус-1025”.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
В результате происшествия водитель автомобиля»Renault Kangoo», 1961 года рождения, погиб на месте аварии, а водитель трактора получил телесные повреждения и был доставлен в Борзнянскую центральную районную больницу, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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