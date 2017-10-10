Смерть под камнями, саботаж по-ічнянськи и бомонд судей: сводка новостей за понедельник
Сегодня, 9 октября, православные христиане отмечают день апостола и евангелиста Иоанна Богослова – любимого ученика Иисуса Христа. В этот день можно предсказать, какой будет зима.
Кроме того, сегодня – Всемирный день почты, мы решили вспомнить времена переписки и спросили об этом у черниговцев.
У нас в гостях побывала Оксана Туник-Фриз. Смотрите интервью в программе «Детектор».
Не обошлось и без чрезвычайных новостей. Так, на Черниговщине произошла жуткая ДТП. А в областном центре мужчину завалило камнями.
Также неприятность произошла в районе Певцы. Там горожане живут без света.
Богатые живут по-другому и проблемы у них другие. Сновский миллионер Божок признался, что на самом деле у него украли грабители.
Первый заместитель Атрошенко задекларировал 4 ружья и два пистолета.
Судейский бомонд страны собрался на форуме в Чернигове. Там побывала и наша журналистка. Подробнее – в сюжете.
Общественная сеть «Опора» в Чернигове рассказала о ходе предвыборной гонки в объединенных территориальных общинах. О саботаже на Ичнянщине и нарушения смотрите в сюжете.
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