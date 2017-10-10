Смерть под камнями, саботаж по-ічнянськи и бомонд судей: сводка новостей за понедельник

magictr | 10.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 9 октября, православные христиане отмечают день апостола и евангелиста Иоанна Богослова – любимого ученика Иисуса Христа. В этот день можно предсказать, какой будет зима.

Кроме того, сегодня – Всемирный день почты, мы решили вспомнить времена переписки и спросили об этом у черниговцев.

У нас в гостях побывала Оксана Туник-Фриз. Смотрите интервью в программе «Детектор».

Не обошлось и без чрезвычайных новостей. Так, на Черниговщине произошла жуткая ДТП. А в областном центре мужчину завалило камнями.

Также неприятность произошла в районе Певцы. Там горожане живут без света.

Богатые живут по-другому и проблемы у них другие. Сновский миллионер Божок признался, что на самом деле у него украли грабители.

Первый заместитель Атрошенко задекларировал 4 ружья и два пистолета.

Судейский бомонд страны собрался на форуме в Чернигове. Там побывала и наша журналистка. Подробнее – в сюжете.

Общественная сеть «Опора» в Чернигове рассказала о ходе предвыборной гонки в объединенных территориальных общинах. О саботаже на Ичнянщине и нарушения смотрите в сюжете.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Похожие записи

Об авторе

magictr