Смерть настигла на пруду
11.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В селе Белошицкая Слобода Корюковского района во время рыбалки утонул 36-летний местный житель. Его бездыханное тело, лежавшее головой в воде, а ногами на берегу, нашел односельчанин, который в тот день также рыбачил на пруду. Спасти беднягу не удалось. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили. Местные говорят, что погибший имел проблемы со здоровьем. Поэтому, возможно, мужчине стало плохо, он упал в воду и захлебнулся.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым