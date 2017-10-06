Смерть экс-заместителя мэра, «Рыцарский Крест Добровольца» и черниговцы о повышении пенсии: пятничный інформпідсумок
Информационное утро началось с громкой новости из Нежина. Там уже в третий раз ограбили ювелирный магазин. И теперь полиция просит помощи в розыске вора.
Жители микрорайона Александровка с самого утра мокрые и злые «ищут» свою остановку. А также черниговцы рассказали, что думают о повышении минимальной пенсии.
Стало известно, что сегодня ночью после тяжелой болезни скончался экс-заместитель мэра Михаил Алексеевич Шостак.
О том, как родилась идея награждать северских героев орденом «Рыцарский Крест Добровольца», рассказала ЧЕline Оксана Туник-Фриз.
Тем временем черниговец предложил свою альтернативу памятнику Ленину.
И снова в Чернигове асфальтные страсти: разрушили новое покрытие через канализацию.
И творческий вечер известного украинского писателя Михася Ткача.
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