Смерть экс-заместителя мэра, «Рыцарский Крест Добровольца» и черниговцы о повышении пенсии: пятничный інформпідсумок

magictr | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Информационное утро началось с громкой новости из Нежина. Там уже в третий раз ограбили ювелирный магазин. И теперь полиция просит помощи в розыске вора.

Жители микрорайона Александровка с самого утра мокрые и злые «ищут» свою остановку. А также черниговцы рассказали, что думают о повышении минимальной пенсии.

Стало известно, что сегодня ночью после тяжелой болезни скончался экс-заместитель мэра Михаил Алексеевич Шостак.

О том, как родилась идея награждать северских героев орденом «Рыцарский Крест Добровольца», рассказала ЧЕline Оксана Туник-Фриз.

Тем временем черниговец предложил свою альтернативу памятнику Ленину.

И снова в Чернигове асфальтные страсти: разрушили новое покрытие через канализацию.

И творческий вечер известного украинского писателя Михася Ткача.

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