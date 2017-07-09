Смартфоны признаны смертельно опасными
09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Более 200 американских ученых обратились в ООН с просьбой запретить людям пользоваться мобильными телефонами, а также планшетами, ноутбуками и другими гаджетами.
Ученые говорят, что эти устройства могут вызвать смертельные заболевания. Специалист из Медицинского центра Колумбийского университета Мартин Бланк рассказал, что регулярное использование смартфона может спровоцировать заболевания сердца, а также неврологические недуги. Наибольшей опасностью являются онкологические процессы, которые могут быть вызвана электромагнитным излучением, что получается с беспроводных гаджетов, пишет aspekty.net.
Мартин Бланк советует людям реже пользоваться мобильными телефонами, обязательно выключать на ночь и не пользоваться без надобности.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым