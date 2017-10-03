Смартфон поможет выявить ВИЧ за 10 секунд
2017-10-03 17:44
Смартфон поможет выявить ВИЧ за 10 секунд
Сотрудники университета Суррея разработали мобильный тест с использованием технологий смартфонов, что позволяет практически мгновенно диагностировать наличие ВИЧ.
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Для этого достаточно одной капли крови пациента, передает Rus.Media.
Разработанный ими тест использует биочипы поверхностной акустической волны (SAW), которые основаны на микроэлектронных компонентах смартфонов. Одноразовые кварцевые биочипы чрезвычайно быстрые, поскольку не требуют сложного маркировки, усиления сигнала или очистки, а карманный блок управления считывает сигнал SAW и отображает результаты в электронном виде.
Можно диагностировать присутствие вируса в течение нескольких секунд. Исследователи отмечают: хотя они и сосредоточились на ВИЧ, теоретически тест можно использовать и для других опасных вирусных заболеваний. В будущем технология позволит предотвращать эпидемии подобных болезней, особенно если удастся связать ее с сетью.
Преобразования смартфонов и переносной электроники в приборы для диагностики – одна из идей, способных изменить правила игры в медицине. Так, компания Apple планирует встроить неинвазивный глюкометр в свои умные часы, чтобы избавить пациентов от необходимости ежедневно колоть себя иглами для диагностики уровня сахара в крови.