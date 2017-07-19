Смалец признали полезным за масло
Диетолог Оксана Скиталинская поделилась секретами изготовления подсолнечного масла. Об этом пишет poradnykzhinky.com.
– Для предотвращения пенообразования к маслам добавляют силикон, который препятствует испарению акролеина и акриламида и тем самым увеличивает концентрацию этих веществ в жареных продуктах.
– Золотистый цвет жареной пищи — это продукт окисления липидов (жиров) и белков (так называемая неензиматична реакция Maillard. Кроме этого образуются токсичные вещества акриламид и епоксігліцидамід, которые вызывают периферические полинейропатии и раковые заболевания.
– Также в жареных продуктах образуются циклические жирные кислоты и транс-жиры, которые ведут к нарушению репродуктивных функций.
– Таким образом, продукты питания под действием жарки не только теряют свою пищевую ценность, но и становятся потенциально опасными.
– Не выдерживают нагрева нерафинированные масла, поэтому их нужно добавлять только в готовые блюда.
– Крайне опасно жарить на льняном масле — на выходе получите 100% токсичный продукт!
– Зато есть два вида жиров, которые выдерживают нагревание до высоких температур — это свиной жир и оливковое масло, но при длительной жарке и высокой температуре и они меняются.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым